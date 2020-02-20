В Энгельсе 83-летнего мужчину сбила иномарка

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:51:46+03:00

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В Энгельсе Саратовской области вчера днем, 19 февраля, иномарка сбила 83-летнего мужчину.

- Авария произошла в 14:00 у дома №8 по улице Колотилова. Пенсионер шел по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал 47-летний водитель Fiat Doblo, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Попавшему под колеса мужчине после оказания медпомощи назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU