Мужчина рвал по Балакову коноплю и получил за это срок
В Балакове осудили 47-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
- Вечером 25 июля мужчина на улице Ленина нарвал дикорастущую коноплю. Тем самым он получил не менее 24,88 грамма марихуаны. В тот же день его задержала полиция, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Также на вылазку он пошел вечером 12 сентября на улицу Академика Жука. Там гражданин снова нарвал дурманящее растение и таким образом приобрел не менее 117,11 грамма наркотика. Его снова поймала полиция.
Суд приговорил мужчину к трем годам и одному месяцу колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU