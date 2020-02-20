Мужчина рвал по Балакову коноплю и получил за это срок

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:44:01+03:00

Местного жителя осудили на три года и месяц

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В Балакове осудили 47-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

- Вечером 25 июля мужчина на улице Ленина нарвал дикорастущую коноплю. Тем самым он получил не менее 24,88 грамма марихуаны. В тот же день его задержала полиция, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Также на вылазку он пошел вечером 12 сентября на улицу Академика Жука. Там гражданин снова нарвал дурманящее растение и таким образом приобрел не менее 117,11 грамма наркотика. Его снова поймала полиция.

Суд приговорил мужчину к трем годам и одному месяцу колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU