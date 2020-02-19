Володин рассмеялся над предложением транслировать заседания ГД в «местах для размышлений»
Володин рассмеялся над предложением депутата транслировать заседания в "местах для размышлений".Видео Телеканала 360
В Государственной думы РФ сегодня, 19 февраля, была внесена инициатива транслировать заседания в «местах для размышлений».
Как передают федеральные СМИ, с таким предложением вступил Игорь Моляков, который считает, что если депутат во время отлучки увидит, что началось рассмотрение важного вопроса, он может быстро вернуться в зал.
Депутат Владимир Жириновский предположил, что соответствующую аппаратуру можно установить в туалетах.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин не смог сдержать смех при обсуждении вопроса.
- Коллега предложил ряд инициатив, чтобы совершенствовать работу, когда они находятся в «местах для размышлений», — сказал он и предложил комитету по регламенту определить, где эти места находятся.
Вячеслав Володин сквозь смех предложил Игрю Молякову отозвать свою инициативу, но тот отказался.
- Это самый сложный вопрос. Поэтому давайте комитету поручим. Разбирайтесь вместе с фракциям, — ответил Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU