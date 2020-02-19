Саратовские врачи посетили ветерана в рамках акции «Мы о Вас помним!»

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:00:09+03:00

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В Энгельсском районе в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе Пенсионного фонда в рамках проекта «Эшелон Победы» проводится акция «Мы о Вас помним!».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, врачи и представители районного Пенсионного фонда посетили труженицу тыла Валентину Харищенко.

Медики определили уровень глюкозы и холестерина в крови, измерили давление и провели диагностику работы сердца ветерана, дали рекомендации по коррекции питания, двигательной активности с учетом возрастных возможностей организма, а специалисты фонда вручили подарки.

Валентина Харищенко поблагодарила гостей за оказанное внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU