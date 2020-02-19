2020-02-19T16:52:04+03:00
Общество

Служба санавиации в Саратовской области выходит на новый уровень

Намечено направить на эти цели около 65 млн рублей
Дарья Вострикова
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В Саратовской области воздушная служба санавиации выходит на новый уровень развития.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, эффективность работы повысится в рамках профильного регионального проекта национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным и реализуемого на территории Саратовской области под контролем и при поддержке главы региона Валерия Радаева.

По словам первого замминистра здравоохранения региона Станислава Шувалова, в этом году идет разработка региональной стратегии развития. Планируется нанимать суда у специализированных организаций, а количество ежегодно эвакуируемых пациентов будет возрастать: со 125 в 2020 до 186 в 2024. На эти цели в 2020 году намечено направить около 65 млн рублей за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Отметим, что ежегодно с помощью вертолета Ми-2 и самолета Ан-2, а также врачей областной клинической больницы, Саратовской областной детской клинической больницы и специалистов других профильных клиник около 20 тяжелобольных пациентов из отдаленных районов области оперативно доставляются в клиники областного центра. Только в 2019 году было совершено 17 вылетов, эвакуировано 16 пациентов.

Также воздушная служба используется для оперативной доставки специалистов-врачей из головных медучреждений Саратова в районные больницы для определения тяжести состояния пациентов, транспортировка которых невозможна по медицинским показаниям, и определения дальнейшей тактики их лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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