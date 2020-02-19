Назначена дата голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в Саратове
Выбор пройдет в конце февраля
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Вчера, 18 февраля, на сайте мэрии Саратова было опубликовано постановление «О проведении голосования по отбору общественных территорий в Саратове подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, дата голосования назначена на 28 февраля, время: с 8:00 до 20:00.
Также утверждены формы бюллетеней для голосования, итоговых протоколов, перечень общественных территорий.
Всего в Саратове будет функционировать 59 территориальных счетных комиссий.
ИСТОЧНИК KP.RU