В Саратове разыскивается подозреваемый в причинении вреда здоровью средней тяжести
Если вы что-либо знаете о нем, нужно сообщить в полицию
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Отдел полиции №3 в Саратове разыскивает мужчину, который подозревается в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в городском ГУВД.
Всех, кто что-либо знает о злоумышленнике, призывают связаться с ближайшим отделом полиции или позвонить по телефонам: 8-986-999-70-52, 8-927-135-69-99.
ИСТОЧНИК KP.RU