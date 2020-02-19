В Саратове разыскивается подозреваемый в причинении вреда здоровью средней тяжести

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:26:43+03:00

Если вы что-либо знаете о нем, нужно сообщить в полицию

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Отдел полиции №3 в Саратове разыскивает мужчину, который подозревается в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в городском ГУВД.

Всех, кто что-либо знает о злоумышленнике, призывают связаться с ближайшим отделом полиции или позвонить по телефонам: 8-986-999-70-52, 8-927-135-69-99.

ИСТОЧНИК KP.RU