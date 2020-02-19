График работы почтовых отделений Саратова на праздники
23 февраля и 8 марта они не откроются
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Стал известен график работы почтовых отделений в Саратове и по области на предстоящие праздничные дни.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе «Почты России», 23 февраля и 8 марта отделения будут закрыты в честь праздничных дат.
Накануне, 22 февраля и 7 марта, график работы сокращается на час.
24 февраля и 9 марта установлен режим работы, как в воскресенье.
- Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ, — подчеркнули в УФПС.
ИСТОЧНИК KP.RU