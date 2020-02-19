График работы почтовых отделений Саратова на праздники

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:25:45+03:00

23 февраля и 8 марта они не откроются

Изменить размер текста: A A

Стал известен график работы почтовых отделений в Саратове и по области на предстоящие праздничные дни.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе «Почты России», 23 февраля и 8 марта отделения будут закрыты в честь праздничных дат.

Накануне, 22 февраля и 7 марта, график работы сокращается на час.

24 февраля и 9 марта установлен режим работы, как в воскресенье.

- Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ, — подчеркнули в УФПС.

ИСТОЧНИК KP.RU