Труженикам тыла в Энгельсском районе вручили медали

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:05:16+03:00

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В Энгельсском районе социальные работники комплексного центра социального обслуживания населения вместе с главой Красноярского МО Татьяной Головко и председателем Красноярского Совета ветеранов Валентиной Анисимовой побывали в гостях у трех тружеников тыла.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, они нанесли визит Людмиле Поляниной, Михаилу Рековскому, Анне Волковой.

Гости выразили ветеранам свою благодарность и вручили им медали в честь 75-летия Победы, те поделились своими воспоминаниями о своем нелегком труде в военные годы.

ИСТОЧНИК KP.RU