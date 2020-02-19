Труженикам тыла в Энгельсском районе вручили медали
Ветераны поделились своими воспоминаниями
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В Энгельсском районе социальные работники комплексного центра социального обслуживания населения вместе с главой Красноярского МО Татьяной Головко и председателем Красноярского Совета ветеранов Валентиной Анисимовой побывали в гостях у трех тружеников тыла.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, они нанесли визит Людмиле Поляниной, Михаилу Рековскому, Анне Волковой.
Гости выразили ветеранам свою благодарность и вручили им медали в честь 75-летия Победы, те поделились своими воспоминаниями о своем нелегком труде в военные годы.
ИСТОЧНИК KP.RU