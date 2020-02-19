Михаил Исаев рассказал о перераспределении денег для сноса аварийного и ветхого жилья

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:11:04+03:00

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Сегодня, 19 февраля, мэр Саратова Михаил Исаев рассказал о сносе аварийного и ветхого жилья.

- Начался новый этап программы переселения, город постоянно развивается, строятся новые микрорайоны, социальные объекты, организуются зоны отдыха. Помимо финансового ресурса для этого нам необходимы и земельные участки. Как один из вариантов поиска новых земель — это высвобождение их от расселенных домов. В городе на сегодняшний момент от прав третьих лиц освобождено 82 дома, только на их снос необходимы значительные затраты. А еще есть дома, которые расселены, но обременены, идут судебные разбирательства, до окончания которых мы не можем проводить мероприятия по сносу, но в перспективе их тоже ждет данная процедура, — отметил мэр.

Глава города рассказал, что на сегодняшний день бюджет предусмотрел средства на снос 16 домов. На этот год поставлена задача снести все 82 за счет сторонних источников и перераспределения бюджетных средств.

- Конструктивное предложение озвучил председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин. Как один из источников финансирования сноса расселенных домов — экономия средств, которые планировалось потратить на вывоз снега и наледи, — сказал Михаил Исаев.

Он отметил, что профильным службам поставлена задача проанализировать все расходы, чтобы выявить дополнительные средства, которые позволят осуществить снос расселенных многоквартирных домов. По его мнению, эти здания портят облик города, представляют угрозу для жизни и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU