Пьяные парни из Ершова сожгли летнюю кухню, чтобы скрыть кражу на 6 тыс. рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:09:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ершовском районе Саратовской области вынесен приговор двум местным жителям — 20 и 22-летнему мужчинам.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, они признаны виновными в незаконном обороте наркотиков, краже, поджоге.

Суд установил, что днем 1 октября старший из них собрал у гаража дикорастущую коноплю. Его задержали в тот же день на улице Федина и изъяли 116,59 грамма каннабиса.

Вечером 25 декабря оба мужчины, будучи пьяными, металлической трубой сорвали замки с двери летней кухни у дома на улице Новоершовская. Оттуда они похитили одежду и посуду на 6 тыс. рублей. При этом младший из злоумышленников решил скрыть улики. Он поджег кусок ткани и бросил в помещение. Летняя кухня сгорела, собственникам был причинен ущерб на 54 тыс. рублей.

Суд приговорил старшего мужчину к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. Младший проведет пять лет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU