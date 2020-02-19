2020-02-19T16:09:18+03:00
Происшествия

Пьяные парни из Ершова сожгли летнюю кухню, чтобы скрыть кражу на 6 тыс. рублей

Оба отправились в колонию
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ершовском районе Саратовской области вынесен приговор двум местным жителям — 20 и 22-летнему мужчинам.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, они признаны виновными в незаконном обороте наркотиков, краже, поджоге.

Суд установил, что днем 1 октября старший из них собрал у гаража дикорастущую коноплю. Его задержали в тот же день на улице Федина и изъяли 116,59 грамма каннабиса.

Вечером 25 декабря оба мужчины, будучи пьяными, металлической трубой сорвали замки с двери летней кухни у дома на улице Новоершовская. Оттуда они похитили одежду и посуду на 6 тыс. рублей. При этом младший из злоумышленников решил скрыть улики. Он поджег кусок ткани и бросил в помещение. Летняя кухня сгорела, собственникам был причинен ущерб на 54 тыс. рублей.

Суд приговорил старшего мужчину к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. Младший проведет пять лет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Литневская: Обидно, стыдно и печально за коллег из фракции КПРФ
Володин рассмеялся над предложением транслировать заседания ГД в «местах для размышлений»
Саратовские врачи посетили ветерана в рамках акции «Мы о Вас помним!»
Вой сирены и крики в мегафон: Саратовская облдума завершила заседание очередным политическим фарсом
Служба санавиации в Саратовской области выходит на новый уровень
Назначена дата голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в Саратове
В Саратове разыскивается подозреваемый в причинении вреда здоровью средней тяжести
График работы почтовых отделений Саратова на праздники
Труженикам тыла в Энгельсском районе вручили медали
Уполномоченный по правам ребенка Загородняя: Я сама слушала Nirvana
Юлия Литневская посетила матерей погибших в Афганистане военнослужащих
Михаил Исаев рассказал о перераспределении денег для сноса аварийного и ветхого жилья
Пьяные парни из Ершова сожгли летнюю кухню, чтобы скрыть кражу на 6 тыс. рублей
Радаев прибавил работы зампредам саратовского правительства
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи №9
Панков: «Единая Россия» внесла в Госдуму предложения по использованию средств маткапитала
В Саратовской области за 2019 год десять детей совершили суицид
Отключенным от воды жителям Ленинского организуют подвоз
В Саратовской области обнаружены некачественные лекарства для животных
Чтобы Саратовская область перестала быть лидером по административному давлению на бизнес, решено поправить критерии рейтинга
За неделю огурцы в Саратове подорожали на 4,6%
В пункты проведения экзаменов в Саратове поступило новое оборудование