В Саратовской области обнаружены некачественные лекарства для животных

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:48:59+03:00

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В Саратовской области обнаружены два некачественных лекарства производства ООО «Ветсинтез», организации из Украины.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области, речь идет о препарате «ЦЕФТИОФУР-ВС» (серия 33, срок годности до 02.2021), который не соответствует установленным требованиям по показателю «количественное определение цефтиофура гидрохлорида» и «ЦИАНОФОР» раствор для инъекций» (серия 79, срок годности до 09.2022), не соответствует норме по показателю «количественное определение цианокобаламина».

Реализация серий препаратов приостановлена, при обнаружении их в продаже граждан просят сообщать по телефону 74-80-51 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU