За неделю огурцы в Саратове подорожали на 4,6%

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:47:06+03:00

Также растут цены на лук и помидоры

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В январе 2020 года цены на сельхозпродукцию в Саратовской области снизились на 0,7%.

Как уточнили «КП-Саратов» в Саратовстате, при этом овощи и фрукты подорожали на 0,4%, а продукты животноводства — подешевели на 2,6%.

За прошлую неделю, с 3 по 10 февраля, больше всего, на 4,6%, стали стоить огурцы. На 2,9% выросли цены на лук, на 2,6% — помидоры. Также на 1,4% увеличилась стоимость маргарина.

Дешевле стали: сахар, рис, куры, яблоки, морковь и картофель.

ИСТОЧНИК KP.RU