В пункты проведения экзаменов в Саратове поступило новое оборудование

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:36:32+03:00

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Саратовская область в 2020 году вошла в число 14 регионов России, где будут применять новые цифровые технологии — передачу экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов по интернету и сканирование их в аудиториях ППЭ.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, в феврале этого года во всех школы области, на базы которых расположены пункты проведения экзаменов, уже поставлено высокотехнологичное оборудование для сканирования экзаменационных материалов в аудиториях.

Министр образования региона Ирина Седова отметила, что это еще один важный шаг на пути к прозрачности процедуры проведения ЕГЭ, который ускорит процесс проведения госэкзаменов.

Обновление техники будет продолжено.

ИСТОЧНИК KP.RU