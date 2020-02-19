В пункты проведения экзаменов в Саратове поступило новое оборудование
Саратовская область в 2020 году вошла в число 14 регионов России, где будут применять новые цифровые технологии — передачу экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов по интернету и сканирование их в аудиториях ППЭ.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, в феврале этого года во всех школы области, на базы которых расположены пункты проведения экзаменов, уже поставлено высокотехнологичное оборудование для сканирования экзаменационных материалов в аудиториях.
Министр образования региона Ирина Седова отметила, что это еще один важный шаг на пути к прозрачности процедуры проведения ЕГЭ, который ускорит процесс проведения госэкзаменов.
Обновление техники будет продолжено.
ИСТОЧНИК KP.RU