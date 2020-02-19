Саратовский спортсмен выиграл первенство России по самбо

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:33:28+03:00

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С 18 по 20 февраля в Рязани прошло первенство России по самбо среди юниоров и юниорок 19-20 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях принимают участие около 700 спортсменов из более чем 70 субъектов РФ.

В первый день соревнования саратовец Арман Товмасян стал лучшим в весе 62 кг, он одержал победу в каждой из шести проведенных схваток.

Теперь он будет участвовать в первенстве мира, которое пройдет в октябре 2020 в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU