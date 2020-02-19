Саратовца отправили в колонию за кражу электроинструментов
Мужчина унес имущество из организации
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Суд признал 42-летнего саратовца виновным в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре по Саратовской области, в ночь с 21 на 22 октября 2019 года мужчина отправился в организацию на 1-м проезде Азина. Он унес перфоратор, дрель, углошлифовальную машинку и сдал их в комиссионный магазин.
Сумма ущерба составила почти 18 тыс. рублей.
Мужчина полностью признал свою вину, теперь он проведет два года и восемь месяцев в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU