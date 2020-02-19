2020-02-19T13:59:22+03:00
Общество

Дмитрий Пьяных: Валентине Гречушкиной нужно дать возможность реализовать свои замыслы

Екатерина Семенова
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Председатель комитета областной думы по социальной политике Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») и председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пьяных (фракция ЛДПР) поддержали назначение Валентины Гречушкиной на пост заместителя председателя правительства Саратовской области — министра труда и социальной защиты Саратовской области.

- Валентина Владимировна много лет работала в социальной сфере, в прошлом году — по реализации национальных проектов, строительству ФОКов, бассейнов. Напомню, что в Саратовской области нацпроекты выполнены на 97%. Это один из самых высоких по стране показателей. Сейчас перед Валентиной Владимировной стоят значимые задачи по социальной защите населения, по повышению жизненного уровня и материального благополучия граждан. Думаю, что она справится с возложенными на нее обязанностями, — подчеркнул Евгений Ковалев.

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Дмитрий Пьяных отметил, что члены комитета областной думы по социальной политике продолжат контролировать вопросы труда и социального развития региона.

- Валентина Владимировна, как человек опытный, понимает тот объем ответственности, который на нее ложится. Думаю, что ей нужно дать возможность реализовать те замыслы, которые у нее есть, — высказал свое мнение парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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