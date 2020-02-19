В Вольске инвалиды не могли попасть в магазины «Цветы» и «Все для праздника»
Суд обязал предпринимателя поставить пандусы
Изменить размер текста:
В Вольске прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов.
- Выяснилось, что здание, в котором есть магазины «Цветы» и «Все для праздника», не оборудовано пандусом, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
В отношении владельца торговых точек возбудили административное дело.
Также прокурор направил в суд иск, чтобы обязать предпринимателя установить пандусы. Требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU