Ежегодные Фединские чтения в Саратове будут посвящены 75-летию Победы в ВОВ

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:49:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове 25 и 26 февраля пройдут ежегодные Фединские чтения, которые будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, в первый день после возложения цветов к памятнику Федину в музее состоится круглый стол «Испытание чувств. Война в судьбе и творчестве писателя».

Его внуки, Варвара Фомина и Константин Роговин, протестируют и оценят новый мультимедиа-гид по постоянной экспозиции «Дом русской литературы ХХ века». Он был приобретен музеем в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В 15:00 состоится экскурсия по выставке «Кабинет и мир писателя» (проект под эгидой Ассоциации литературных музеев России).

На следующий день, 26 февраля, в 11:00 в музее пройдет творческая встреча с Анастасией Георгиевной Гачевой, доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником ИМЛИ имени А. М. Горького РАН.

ИСТОЧНИК KP.RU