В Саратове поймали таксиста с поддельными номерами на иномарке
Он изменил одну букву, чтобы не получать штрафы за превышение скорости [видео]
Изменить размер текста:
В Саратове Госавтоинспекция поймала таксиста, сменившего на номерном знаке своего Nissan Almera букву. Задержание прошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Перевозчик».
- Это чтобы штрафы не ловить, — оправдывается водитель
Букву Н он вырезал из другого номера и прикрепил ее на место А, которая и числилась в «родном» номере. Благодаря этому мужчина спокойно гонял перед камерами.
Как отметили правоохранители, штрафом таксист теперь вряд ли отделается, ему грозит лишение прав.
Поддельные номера на иномарке.
ИСТОЧНИК KP.RU