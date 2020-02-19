В Саратове поймали таксиста с поддельными номерами на иномарке

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:36:47+03:00

Он изменил одну букву, чтобы не получать штрафы за превышение скорости [видео]

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В Саратове Госавтоинспекция поймала таксиста, сменившего на номерном знаке своего Nissan Almera букву. Задержание прошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Перевозчик».

- Это чтобы штрафы не ловить, — оправдывается водитель

Букву Н он вырезал из другого номера и прикрепил ее на место А, которая и числилась в «родном» номере. Благодаря этому мужчина спокойно гонял перед камерами.

Как отметили правоохранители, штрафом таксист теперь вряд ли отделается, ему грозит лишение прав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/761753" frameborder="0"></iframe> Поддельные номера на иномарке.

ИСТОЧНИК KP.RU