На мартовские выходные в Саратовской области пустят четыре дополнительные электрички
В Саратовской области на праздничные выходные к Международному женскому дню пустят четыре дополнительные электрички, следующие по маршруту Саратов — Ершов — Озинки.
Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, на 9 марта пройдет пригородный поезд №6022 Саратов-1 — Ершов с отправлением в 17:46 и прибытием в 20:45. Еще один рейс, № 6024 Ершов — Озинки, уедет с начальной точки в 21:11 и приедет в 23:13.
На 10 марта также назначено две электрички: №6023 Озинки — Ершов, время отправления в 2:50, прибытие в 4:51, №6021 Ершов — Саратов-1 — пригородный поезд тронется в 5:12 и прибудет в 8:02.
ИСТОЧНИК KP.RU