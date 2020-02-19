На мартовские выходные в Саратовской области пустят четыре дополнительные электрички

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:24:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области на праздничные выходные к Международному женскому дню пустят четыре дополнительные электрички, следующие по маршруту Саратов — Ершов — Озинки.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, на 9 марта пройдет пригородный поезд №6022 Саратов-1 — Ершов с отправлением в 17:46 и прибытием в 20:45. Еще один рейс, № 6024 Ершов — Озинки, уедет с начальной точки в 21:11 и приедет в 23:13.

На 10 марта также назначено две электрички: №6023 Озинки — Ершов, время отправления в 2:50, прибытие в 4:51, №6021 Ершов — Саратов-1 — пригородный поезд тронется в 5:12 и прибудет в 8:02.

ИСТОЧНИК KP.RU