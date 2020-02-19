В Энгельсе рецидивист украл бензопилу и насос

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:01:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 31-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с декабря 2019 года до 14:10 8 февраля неизвестные проникли в нежилой частный дом СНТ «Вишенка» в поселке Приволжский. Оттуда пропала бензопила и погружной насос.

Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 30-летний рецидивист из этого же поселка. Похищенное изъято из скупки.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU