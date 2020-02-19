В Энгельсе рецидивист украл бензопилу и насос
Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 31-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с декабря 2019 года до 14:10 8 февраля неизвестные проникли в нежилой частный дом СНТ «Вишенка» в поселке Приволжский. Оттуда пропала бензопила и погружной насос.
Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 30-летний рецидивист из этого же поселка. Похищенное изъято из скупки.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU