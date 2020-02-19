Крупный рогатый скот в Саратовской области привьют от нодулярного дерматита
Вакцинация пройдет в марте и апреле
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В Саратовской области пройдет поголовная вакцинация крупного рогатого скота.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства региона, прививать будут с 3 марта по 20 апреля.
Отметим, что эта мера применяется в регионе с 2017 года и показала свою эффективность — отсутствие массового распространения заболевания.
Фиксируются только единичные вспышки, которые быстро локализуют и ликвидируют.
ИСТОЧНИК KP.RU