Крупный рогатый скот в Саратовской области привьют от нодулярного дерматита

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:00:02+03:00

Вакцинация пройдет в марте и апреле

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В Саратовской области пройдет поголовная вакцинация крупного рогатого скота.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства региона, прививать будут с 3 марта по 20 апреля.

Отметим, что эта мера применяется в регионе с 2017 года и показала свою эффективность — отсутствие массового распространения заболевания.

Фиксируются только единичные вспышки, которые быстро локализуют и ликвидируют.

ИСТОЧНИК KP.RU