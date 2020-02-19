Мальчику с эпилепсией из Ртищева не выдавали лекарства
Потребовалось вмешательство прокуратуры
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В Ртищевском районе Саратовской области тяжелобольному ребенку не выдавали лекарства.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, потребовалось вмешательство надзорного ведомства.
11-летний мальчик страдает эпилепсией, он состоит на учете в Ртищевской районной больнице как инвалид.
Ребенку назначен курс лечения дорогостоящими препаратами. Однако лекарства ему не выдали.
Прокурор внес главврачу больницы представление с требованием привлечь должностное лицо к дисциплинарной ответственности.
После этого лекарства были выданы, ребенок начал лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU