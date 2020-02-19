Мальчику с эпилепсией из Ртищева не выдавали лекарства

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:59:03+03:00

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В Ртищевском районе Саратовской области тяжелобольному ребенку не выдавали лекарства.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, потребовалось вмешательство надзорного ведомства.

11-летний мальчик страдает эпилепсией, он состоит на учете в Ртищевской районной больнице как инвалид.

Ребенку назначен курс лечения дорогостоящими препаратами. Однако лекарства ему не выдали.

Прокурор внес главврачу больницы представление с требованием привлечь должностное лицо к дисциплинарной ответственности.

После этого лекарства были выданы, ребенок начал лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU