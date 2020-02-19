2020-02-19T12:55:00+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина украл инструменты и сдал их в ломбард

Гражданина задержали
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 37-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 18:30 13 февраля до 18:00 16 февраля малознакомый гражданин по имени Антон забрал из квартиры потерпевшего перфоратор и шуруповерт Hitachi, шуруповерт «Зубр», лазерный нивелир Bosch, циркулярную пилу Bort.

Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 41-летний рецидивист, который признался, что сдал имущество в ломбард. У него изъяли залоговый билет.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Литневская: Обидно, стыдно и печально за коллег из фракции КПРФ
Володин рассмеялся над предложением транслировать заседания ГД в «местах для размышлений»
Саратовские врачи посетили ветерана в рамках акции «Мы о Вас помним!»
Вой сирены и крики в мегафон: Саратовская облдума завершила заседание очередным политическим фарсом
Служба санавиации в Саратовской области выходит на новый уровень
Назначена дата голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в Саратове
В Саратове разыскивается подозреваемый в причинении вреда здоровью средней тяжести
График работы почтовых отделений Саратова на праздники
Труженикам тыла в Энгельсском районе вручили медали
Уполномоченный по правам ребенка Загородняя: Я сама слушала Nirvana
Юлия Литневская посетила матерей погибших в Афганистане военнослужащих
Михаил Исаев рассказал о перераспределении денег для сноса аварийного и ветхого жилья
Пьяные парни из Ершова сожгли летнюю кухню, чтобы скрыть кражу на 6 тыс. рублей
Радаев прибавил работы зампредам саратовского правительства
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи №9
Панков: «Единая Россия» внесла в Госдуму предложения по использованию средств маткапитала
В Саратовской области за 2019 год десять детей совершили суицид
Отключенным от воды жителям Ленинского организуют подвоз
В Саратовской области обнаружены некачественные лекарства для животных
Чтобы Саратовская область перестала быть лидером по административному давлению на бизнес, решено поправить критерии рейтинга
За неделю огурцы в Саратове подорожали на 4,6%
В пункты проведения экзаменов в Саратове поступило новое оборудование