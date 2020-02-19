В Саратове мужчина украл инструменты и сдал их в ломбард

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:55:00+03:00

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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 37-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 18:30 13 февраля до 18:00 16 февраля малознакомый гражданин по имени Антон забрал из квартиры потерпевшего перфоратор и шуруповерт Hitachi, шуруповерт «Зубр», лазерный нивелир Bosch, циркулярную пилу Bort.

Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 41-летний рецидивист, который признался, что сдал имущество в ломбард. У него изъяли залоговый билет.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU