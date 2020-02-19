В Саратове мужчина украл инструменты и сдал их в ломбард
Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 37-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 18:30 13 февраля до 18:00 16 февраля малознакомый гражданин по имени Антон забрал из квартиры потерпевшего перфоратор и шуруповерт Hitachi, шуруповерт «Зубр», лазерный нивелир Bosch, циркулярную пилу Bort.
Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 41-летний рецидивист, который признался, что сдал имущество в ломбард. У него изъяли залоговый билет.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU