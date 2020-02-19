Саратовцы пожаловались на мошенничество с конкурсом ко Дню Победы

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:53:29+03:00

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Сегодня, 19 февраля, в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» местная жительница Ольга Степанова рассказала о подозрительном конкурсе, о котором сообщил учитель. Он отправил информацию в группу родителей в соцсети Viber одной из школ.

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Речь идет о всероссийской фотоакции к 75-летию Победы в ВОВ «Спасибо за Победу — 2020. Ее участники должны сфотографироваться с листом, на котором написано «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!», количество снимков может быть любое. Победитель выбирается открытым голосованием.

- Все бы ничего, но, во-первых, участие в конкурсе платное, что уже подозрительно, а во-вторых, получатель этих денег — ИП Володин С. А. Поиск по сайту налоговой показал, что этот ИП является обычным рекламным агентством. Прочитав все внимательно, становится понятно, что деньги в какие-либо благотворительные фонды перечисляться не могут. Хорошо устроились — брать по 190 рублей за входящее письмо на электронный ящик, — написала Ольга.

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В документации к акции сказано, что участники должны отдать от 170 рублей (льготники) до 190 рублей (все остальные). Квитанцию об оплате вместе со снимками нужно отправить с одного электронного ящика. Написано, что организатором состязания является информационное агентство «Ресурсный центр «Инфраструктура Благотворительности», который зарегистрирован в Москве.

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На их сайте Ольга Степанова нашла предложения с оргвзносом в 5 тыс. рублей и удивилась, насколько люди «умеют делать деньги из воздуха». Она обратилась к правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на это ИП.

В комментариях под записью Игорь Иванов удивился — неужели учитель может отправить любые записи в родительский чат, не проверяя их.

ИСТОЧНИК KP.RU