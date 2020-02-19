«Т Плюс» обанкротило два предприятия в Саратове
Введена процедура конкурсного наблюдения
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Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» выступил инициатором банкротства двух саратовских компаний за долги.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда региона, поступили заявления о признании банкротами ТСЖ «Солнечное-2001» на Бардина, 8 и ООО «ЖЭК» Октябрьский» на 3-м Комсомольском проезде, 25.
Суд ввел процедуру наблюдения. В обоих случаях введено конкурсное производство на полгода до середины июля.
ИСТОЧНИК KP.RU