19 Февр. 2020 2020-02-19T11:52:23+03:00

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С 22 по 25 февраля в Саратове пройдет шахматный турнир «Детский Кубок федерации», в котором примут участие мальчики и девочки 2003 -2015 годов рождения.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, соревнования по классическим шахматам пройдут в 8 туров.

В эту субботу пройдет первый и второй тур.

Соревнования проводит Саратовская областная федерация шахмат при поддержке министерства молодежной политики и спорта Саратовской области, в них будет задействован судья Всероссийской категории Павел Лобач.

ИСТОЧНИК KP.RU