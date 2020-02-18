2020-02-18T21:18:12+03:00
Общество

Коммунальщики Саратова ищут владельцев трех мешающих ремонту авто

Машины стоят в Песковском переулке, 4
Ольга Симонова
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Коммунальщики Саратова ищут владельцев трех автомобилей, которые мешают ремонту водопровода.

- Lada с государственным регистрационным номером а958рх164, Nissan о768ук197 и Mazda р098мк64 стоят в Песковском переулке, 4, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Фото ООО «КВС»

Фото ООО «КВС»

Фото ООО «КВС»

Фото ООО «КВС»

Фото ООО «КВС»

Фото ООО «КВС»

Всех, кто знает владельцев автомобилей, просят позвонить в диспетчерскую предприятия по номеру: (8452) 24-65-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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