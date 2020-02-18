Коммунальщики Саратова ищут владельцев трех мешающих ремонту авто
Машины стоят в Песковском переулке, 4
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Коммунальщики Саратова ищут владельцев трех автомобилей, которые мешают ремонту водопровода.
- Lada с государственным регистрационным номером а958рх164, Nissan о768ук197 и Mazda р098мк64 стоят в Песковском переулке, 4, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Фото ООО «КВС»
Фото ООО «КВС»
Фото ООО «КВС»
Всех, кто знает владельцев автомобилей, просят позвонить в диспетчерскую предприятия по номеру: (8452) 24-65-24.
ИСТОЧНИК KP.RU