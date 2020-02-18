Принят закон о горячих бесплатных обедах школьникам
Государственная дума России сегодня, 18 февраля, приняла в третьем чтении закон об обеспечении младшеклассников бесплатным горячим питанием.
Как сообщает группа сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в соцсети Instagram, законопроект был внесен им, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и руководителями всех фракций.
Согласно закону, учеников младших классов будут кормить не менее раза в день горячими обендами за счет федеральных средств, региональных и местных бюджетов.
Реализовывать законопроект начнут уже в сентябре, а все мероприятия должны завершиться в сентябре 2023 года.
- Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе, — сказал Вячеслав Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU