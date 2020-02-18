2020-02-18T16:22:28+03:00
Общество

Саратовцы подписывают петицию о присвоении городу звания «Город трудовой доблести»

Идею поддержало почти 700 человек
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовцы продолжают подписывать петицию за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести», которую создало общественное объединение «Любимый город» от имени жителей. За пять дней документ подписали почти 700 человек.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, также горожане участвуют в челлендже #СаратовГородТрудовойДоблести. Несколько дней назад этот флешмоб запустил член Общественной палаты города Вячеслав Максюта на своей странице в Инстаграмме.

Местные жители откликнулись на это предложение, стали рассказывать истории о своих бабушках и дедушках, делиться их биографией и трудовыми достижениями.

Параллельно с этим саратовцы собирают подписи. Напомним, общественное объединение «Любимый город» от имени жителей создали петицию за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести», которую за 5 дней подписали почти 700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области планируют строить приюты для собак по новым проектам
Саратовцы подписывают петицию о присвоении городу звания «Город трудовой доблести»
Саратовцы выиграли всероссийский зимний чемпионат по юношескому автомногоборью
В Саратовской области за январь 97 человек заболели мышиной лихорадкой
В Энгельсе проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны
В Саратовской области превышен эпидпорог по ОРВИ
Легковушка столкнулась с автобусом №53 в центре Саратова
Саратовцев приглашают пройти курсы волонтеров
Убийство в Корольковом саду: вынесен приговор Юрию Платунову
Балаковец решил по-быстрому обогатиться и попал в колонию
Медицинские маски для Саратова закупают в других регионах
Анонсирован выход спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину»
В Пугачеве женщина обматерила поймавшего ее на воровстве полицейского
Панков: Каждый день войны был подвигом для саратовцев
Для строительства Парка покорителей космоса под Энгельсом будет выделено еще 1,2 млрд рублей
В Ленинском районе Саратова в четверг отключат воду
«Ростелеком» научил «серебряных волонтеров» безопасной работе в интернете
В Саратове на 3-й Дачной провалился асфальт
Данные Росстата и Минобраза по поводу зарплат саратовских учителей разошлись
Фирма в Энгельсе по производству запчастей для «Тролзы» задолжала работникам 400 тыс. рублей
Без тепла в Ленинском районе остаются более 11 тыс. человек
В Базарно-Карабулакском районе задержали четырех браконьеров