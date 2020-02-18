Саратовцы подписывают петицию о присвоении городу звания «Город трудовой доблести»

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:22:28+03:00

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Саратовцы продолжают подписывать петицию за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести», которую создало общественное объединение «Любимый город» от имени жителей. За пять дней документ подписали почти 700 человек.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, также горожане участвуют в челлендже #СаратовГородТрудовойДоблести. Несколько дней назад этот флешмоб запустил член Общественной палаты города Вячеслав Максюта на своей странице в Инстаграмме.

Местные жители откликнулись на это предложение, стали рассказывать истории о своих бабушках и дедушках, делиться их биографией и трудовыми достижениями.

Параллельно с этим саратовцы собирают подписи. Напомним, общественное объединение «Любимый город» от имени жителей создали петицию за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести», которую за 5 дней подписали почти 700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU