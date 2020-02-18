Саратовцы выиграли всероссийский зимний чемпионат по юношескому автомногоборью
В Москве с 14 по 17 февраля прошел всероссийский зимний чемпионат по юношескому автомногоборью на призы ассоциации юношеских автошкол России.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области, в нем приняли участие 60 спортсменов.
Саратовскую область представила команда автошколы «Орленок», в состав которой вошел Рустам Атаупов, Артем Нехороших, Александр Байбаков и Максим Вишневский.
Конкурсанты показали свои знания в конкурсе знатоков правил дорожного движения и умения в автослаломе и скоростном маневрировании.
По результатам чемпионата команда выиграла в абсолютном зачете. Также ребята заняли первое место в скоростном маневрировании и стали лучшими в автослаломе.
В личном зачете чемпионом в комплексе автомногоборья стал Рустам Атаупов, он занял первое место в этапах ПДД и скоростном маневрировании. Бронзу в личном зачете также завоевал саратовец Александр Байбаков.
В младшей возрастной группе абсолютным победителем в личном зачете по всем видам программы стал Максим Вишневский.
ИСТОЧНИК KP.RU