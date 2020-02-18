Саратовцы выиграли всероссийский зимний чемпионат по юношескому автомногоборью

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:27:20+03:00

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В Москве с 14 по 17 февраля прошел всероссийский зимний чемпионат по юношескому автомногоборью на призы ассоциации юношеских автошкол России.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области, в нем приняли участие 60 спортсменов.

Саратовскую область представила команда автошколы «Орленок», в состав которой вошел Рустам Атаупов, Артем Нехороших, Александр Байбаков и Максим Вишневский.

Конкурсанты показали свои знания в конкурсе знатоков правил дорожного движения и умения в автослаломе и скоростном маневрировании.

По результатам чемпионата команда выиграла в абсолютном зачете. Также ребята заняли первое место в скоростном маневрировании и стали лучшими в автослаломе.

В личном зачете чемпионом в комплексе автомногоборья стал Рустам Атаупов, он занял первое место в этапах ПДД и скоростном маневрировании. Бронзу в личном зачете также завоевал саратовец Александр Байбаков.

В младшей возрастной группе абсолютным победителем в личном зачете по всем видам программы стал Максим Вишневский.

ИСТОЧНИК KP.RU