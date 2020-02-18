2020-02-18T16:23:04+03:00
Общество

В Саратовской области за январь 97 человек заболели мышиной лихорадкой

Число зараженных снизилось
Дарья Вострикова
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Сегодня, 18 февраля, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла конференция на тему «Вирусные угрозы для населения — 2020: как защититься».

Одной из тем обсуждения стала мышиная лихорадка.

И. о. замминистра здравоохранения Саратовской области Андрей Гадяцкий рассказал, что в 2019 году было зарегистрировано 2 648 случаев — 107,5 на 100 тыс. населения. Это ощутимый прирост к 2018 году.

За январь 2020 года зарегистрировано 97 случаев заболевания — четыре на 100 тыс. населения. Под наблюдением врачей находятся двое взрослых, у них устанавливают наличие возбудителя, они госпитализированы в городскую клиническую больницу №2.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева уточнила, что преобладает бытовой путь заражения.

Директор ООО «Профилактика» Алла Полозова подчеркнула, что есть периодичность вспышек заболевания и это зависит от кормовой базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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