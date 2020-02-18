В Энгельсе проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:18:57+03:00

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В Энгельсе в рамках партийного проекта «Историческая память» проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, в 94-летие Валентины Хорищенко ее посетили начальник управления Пенсионного фонда РФ в Энгельсском районе, председатель местного отделения ООО «Союз пенсионеров России», координатор проекта «Старшее поколение» Людмила Точинова, а также сотрудники центра «Здоровье» ГУЗ СО «Саратовский областной центр медицинской профилактики».

В годы войны она, будучи 17-летней девушкой, была телефонисткой. В 1942 году после ранения оказалась в госпитале Борисоглебска.

Валентина Хорищенко поделились с гостями воспоминаниями о военных годах, а также трудовой послевоенной деятельности. Она продемонстрировала открытку военных лет, которую ей прислал друг накануне гибели в одном из сражений.

ИСТОЧНИК KP.RU