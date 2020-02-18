В Саратовской области превышен эпидпорог по ОРВИ

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:16:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 февраля, в пресс-центре «КП-Саратов» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева рассказала о заболеваемости ОРВИ в регионе. Так, в регионе эпидпорог превышен на 45%, однако в Саратове, наоборот, показатель ниже его. Благоприятно повлияли карантины, ведь в детской группе показатель эпидпорога снижен на 36%. Более 500 школ на вчерашний день закрыты на карантин.

К группе ОРВИ также относится коронавирус, проводятся мероприятия по предотвращению его появления. Есть план, утвержденный правительством в начале февраля. Положительная сторона — в аэропорт Саратова нет рейсов из Китая.

Под наблюдением врачей находятся те, кто приехал из КНР, как представители этой страны, так и русские, в течение 14 дней после возвращения из поездки.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения области по инфекционным болезням Кристина Рамазанова рассказала — в регионе есть студенты из Китая, они вернулись с каникул и попали на карантин в лечебное учреждение, у них отдельные палаты, проводится наблюдение. Если у ребят будут жалобы и проявление инфекции — тогда их изолируют в отдельные боксы.

ИСТОЧНИК KP.RU