2020-02-18T15:24:42+03:00
Общество

Саратовцев приглашают пройти курсы волонтеров

По окончании они смогут разрабатывать экскурсионные маршруты
Ольга Симонова
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В Саратове стартует «Школа добровольца».

Как сообщили «КП-Саратов» в Городском центре имени Столыпина, курсы волонтеров можно будет пройти в библиотеке №9 на Аткарской, 12/14.

Всем интересующимся расскажут, как вести себя во время ЧС, научат оказывать первую помощь. По окончании они смогут разрабатывать экскурсионные маршруты, в том числе для иностранных студентов. Психологи на мероприятиях расскажут ученикам, как работать с детьми и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Регистрация уже началась и продлится до 15 марта, когда начнутся курсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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