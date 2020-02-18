Саратовцев приглашают пройти курсы волонтеров
По окончании они смогут разрабатывать экскурсионные маршруты
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В Саратове стартует «Школа добровольца».
Как сообщили «КП-Саратов» в Городском центре имени Столыпина, курсы волонтеров можно будет пройти в библиотеке №9 на Аткарской, 12/14.
Всем интересующимся расскажут, как вести себя во время ЧС, научат оказывать первую помощь. По окончании они смогут разрабатывать экскурсионные маршруты, в том числе для иностранных студентов. Психологи на мероприятиях расскажут ученикам, как работать с детьми и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Регистрация уже началась и продлится до 15 марта, когда начнутся курсы.
ИСТОЧНИК KP.RU