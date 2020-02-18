2020-02-18T16:12:15+03:00
Общество

Медицинские маски для Саратова закупают в других регионах

УФАС проверяет жалобы на завышение цен
Дарья Вострикова
Поделиться:
..Фото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 февраля, на пресс-конференции в «КП-Саратов» начальник отдела мониторинга и контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Территориального органа Росздравнадзора по Саратовской области Людмила Тюменцева рассказала о ситуации с масками в Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам эксперта, был проведен мониторинг. Оказалось, что в оптовых организациях торговли почти нет масок, на сегодняшнее утро их оставалось около 10 тыс. штук.

Людмила Тюменцева Фото: Екатерина Семенова

Людмила ТюменцеваФото: Екатерина Семенова

В подавляющем большинстве розничные организации берут их у иногородних поставщиков. За прошлую неделю в регион поступило более 30 тыс. масок. В аптеках региона также есть аналогичный запас.

В то же время она отметила, что ажиотажа на средства защиты нет. Имеются жалобы на нехватку масок и рост цен. Но это единичные случаи — 30 сообщений об отсутствии масок и 17 — на высокую стоимость. Например, цена выросла с 23 до 70 рублей. С такими ситуациями разбирается УФАС региона.

Главный врач ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №17», член регионального штаба «Общероссийский народный фронт», модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в регионе Тимур Савинов напомнил, что маска работает два часа, не нужно носить ее дольше. При этом в респираторе можно ходить до восьми часов.

Тимур Савинов Фото: Дарья Вострикова

Тимур СавиновФото: Дарья Вострикова

И. о. замминистра здравоохранения Саратовской области Андрей Гадяцкий также подчеркнул, что маску нужно носить в местах массового скопления людей, не весь день. Скупать их пачками необязательно.

Динара Акманова участник саратовской команды «Молодежка ОНФ» рассказала о повышении цен на лекарства в саратовских аптеках. Команда провела рейд по 42 аптекам в четырех районах города — Фрунзенский, Октябрьский, Волжский и Ленинский районы. Был составлен список препаратов — «Арбидол», «Кагоцел», «Ингавирин», «Амиксин» и прочие популярные лекарства.

Динара сообщила о росте цен, как правило, на маски. В большинстве аптек этот товар был полностью разобран покупателями. Отмечено, что в одной аптеке маска стоила 35 рублей, а в другой через половину квартала — 55 рублей за три штуки. Речь идет об аптеках на улицах Вавилова и Рахова сети «Вита-Экспресс». В аптеке «Озерки» продавали пять штук за 60 рублей.

Опрос на улицах также показал, что каждый год, по мнению граждан, цены на лекарства повышаются. Зачастую это связано не с ценовой политикой аптек, а с действием поставщиков.

Тимур Савинов отметил, что на жизненно важные препараты в Саратове нет роста цен. По его мнению, аптеки предоставляют наоборот скидки, идут навстречу. Он призвал учреждения приносить пользу людям, а не зарабатывать на болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области планируют строить приюты для собак по новым проектам
Саратовцы подписывают петицию о присвоении городу звания «Город трудовой доблести»
Саратовцы выиграли всероссийский зимний чемпионат по юношескому автомногоборью
В Саратовской области за январь 97 человек заболели мышиной лихорадкой
В Энгельсе проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны
В Саратовской области превышен эпидпорог по ОРВИ
Легковушка столкнулась с автобусом №53 в центре Саратова
Саратовцев приглашают пройти курсы волонтеров
Убийство в Корольковом саду: вынесен приговор Юрию Платунову
Балаковец решил по-быстрому обогатиться и попал в колонию
Медицинские маски для Саратова закупают в других регионах
Анонсирован выход спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину»
В Пугачеве женщина обматерила поймавшего ее на воровстве полицейского
Панков: Каждый день войны был подвигом для саратовцев
Для строительства Парка покорителей космоса под Энгельсом будет выделено еще 1,2 млрд рублей
В Ленинском районе Саратова в четверг отключат воду
«Ростелеком» научил «серебряных волонтеров» безопасной работе в интернете
В Саратове на 3-й Дачной провалился асфальт
Данные Росстата и Минобраза по поводу зарплат саратовских учителей разошлись
Фирма в Энгельсе по производству запчастей для «Тролзы» задолжала работникам 400 тыс. рублей
Без тепла в Ленинском районе остаются более 11 тыс. человек
В Базарно-Карабулакском районе задержали четырех браконьеров