Медицинские маски для Саратова закупают в других регионах

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:12:15+03:00

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Сегодня, 18 февраля, на пресс-конференции в «КП-Саратов» начальник отдела мониторинга и контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Территориального органа Росздравнадзора по Саратовской области Людмила Тюменцева рассказала о ситуации с масками в Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам эксперта, был проведен мониторинг. Оказалось, что в оптовых организациях торговли почти нет масок, на сегодняшнее утро их оставалось около 10 тыс. штук.

Людмила ТюменцеваФото: Екатерина Семенова

В подавляющем большинстве розничные организации берут их у иногородних поставщиков. За прошлую неделю в регион поступило более 30 тыс. масок. В аптеках региона также есть аналогичный запас.

В то же время она отметила, что ажиотажа на средства защиты нет. Имеются жалобы на нехватку масок и рост цен. Но это единичные случаи — 30 сообщений об отсутствии масок и 17 — на высокую стоимость. Например, цена выросла с 23 до 70 рублей. С такими ситуациями разбирается УФАС региона.

Главный врач ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №17», член регионального штаба «Общероссийский народный фронт», модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в регионе Тимур Савинов напомнил, что маска работает два часа, не нужно носить ее дольше. При этом в респираторе можно ходить до восьми часов.

Тимур СавиновФото: Дарья Вострикова

И. о. замминистра здравоохранения Саратовской области Андрей Гадяцкий также подчеркнул, что маску нужно носить в местах массового скопления людей, не весь день. Скупать их пачками необязательно.

Динара Акманова участник саратовской команды «Молодежка ОНФ» рассказала о повышении цен на лекарства в саратовских аптеках. Команда провела рейд по 42 аптекам в четырех районах города — Фрунзенский, Октябрьский, Волжский и Ленинский районы. Был составлен список препаратов — «Арбидол», «Кагоцел», «Ингавирин», «Амиксин» и прочие популярные лекарства.

Динара сообщила о росте цен, как правило, на маски. В большинстве аптек этот товар был полностью разобран покупателями. Отмечено, что в одной аптеке маска стоила 35 рублей, а в другой через половину квартала — 55 рублей за три штуки. Речь идет об аптеках на улицах Вавилова и Рахова сети «Вита-Экспресс». В аптеке «Озерки» продавали пять штук за 60 рублей.

Опрос на улицах также показал, что каждый год, по мнению граждан, цены на лекарства повышаются. Зачастую это связано не с ценовой политикой аптек, а с действием поставщиков.

Тимур Савинов отметил, что на жизненно важные препараты в Саратове нет роста цен. По его мнению, аптеки предоставляют наоборот скидки, идут навстречу. Он призвал учреждения приносить пользу людям, а не зарабатывать на болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU