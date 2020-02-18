Балаковец решил по-быстрому обогатиться и попал в колонию

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:07:50+03:00

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В Балакове осудили 26-летнего местного жителя. Его признали виновным в краже.

- С 17:00 до 19:00 13 сентября мужчина у гаража в ГСК «Простор-2» в микрорайоне 4Б решил быстро и незаконно обогатиться. Он залез в «Ладу Ларгус» и с переднего пассажирского сиденья украл барсетку, в которой было 4 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Однако радость была не долгой, и вор получил срок — восемь месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU