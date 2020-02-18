Анонсирован выход спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину»
20 вопросов Владимиру Путину.Видео ТАСС
Президент России Владимир Путин дал эксклюзивное интервью.
Видео с ответами будет размещено на портале ТАСС, но отдельные фрагменты можно увидеть уже сейчас.
- Каково это — быть президентом? Какие решения приходится принимать, а главное — почему они именно такие? Владимир Путин находится у власти уже 20 лет и принимает эти решения каждый день. Есть ли у него двойник? Кто знал об отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? Как не получить за репост — срок? С кем собираемся воевать? И навсегда ли он с нами — на эти и другие вопросы ответит глава государства в спецпроекте «20 вопросов Владимиру Путину».
Полное видео будет доступно к просмотру 20 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU