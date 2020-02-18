В Пугачеве женщина обматерила поймавшего ее на воровстве полицейского
Женщину приговорили за публичное оскорбление представителя власти
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В Пугачеве осудили 37-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в публичном оскорблении представителя власти.
- Ночью 26 октября женщину поймали у кафе по улице Бубенца. Не желая быть привлеченной за хищение имущества, она обматерила полицейского, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Суд приговорили злоумышленницу к 160 часам обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU