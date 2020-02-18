2020-02-18T14:33:36+03:00
Общество

Панков: Каждый день войны был подвигом для саратовцев

Екатерина Семенова
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Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается установить в нашей стране почетное звание «Город трудовой доблести». Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» подчеркнул, что саратовцы готовы доказать: наш город достоин этого звания.

- Наши земляки горячо откликнулись на инициативу о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». Не только словом, но и делом стараются доказать, что наш город его достоин. Пока закон обсуждается в Госдуме (сегодня второе чтение), люди бережно собирают факты о героизме саратовцев на фронте и в тылу.

Очень большую работу делают сотрудники библиотек, с которыми проводим конкурс, посвященный героям-землякам. Они оцифровали сотни газет военного времени, собрали множество документов и воспоминаний людей. Очень хороший разговор у нас об этом был на недавней встрече. О том, что каждый день войны был подвигом для саратовцев. И все послевоенные поколения, особенно молодежь, должны об этом знать.

Даже в страшные дни Сталинградской битвы, когда фронт был рядом и начались воздушные налеты, заводы не останавливались. Женщины и подростки трудились наравне с мужчинами, давали и две, и три нормы за смену. Сдавали кровь для раненых бойцов, отправляли на фронт посылки с продуктами и одеждой. И при этом жизнь в городе продолжалась, работали библиотеки, музеи, театры. Узнавая об этом, еще больше преклоняемся перед подвигом наших земляков, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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