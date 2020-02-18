Для строительства Парка покорителей космоса под Энгельсом будет выделено еще 1,2 млрд рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:34:09+03:00

Из них 300 млн рублей — от спонсоров

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В Энгельсе Саратовской области проходит актив района.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в мероприятии принимает участие губернатор Валерий Радаев.

На разработку и строительство парка на месте приземления Гагарина в Энгельсском районе будет выделено дополнительно 900 млн рублей из фонда правительства РФ и 300 млн — от спонсорских средств на содержательную часть.

Губернатор Валерий Радаев отметил, что это происходит при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU