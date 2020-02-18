2020-02-18T14:18:20+03:00
Общество

«Ростелеком» научил «серебряных волонтеров» безопасной работе в интернете

Екатерина Семенова
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«Ростелеком» выступил партнером «Школы серебряного волонтера» для саратовских пенсионеров, организованной благотворительным фондом «Забытые живые». Компания провела серию мастер-классов по безопасной работе в интернете. Участники проекта узнали о способах защиты от вредоносных программ и грамотном использовании персональных данных.

- Волонтеры ухаживают за соседями преклонного возраста, благоустраивают придомовую территорию. Некоторые ведут блоги с рекомендациями для людей с ограниченными возможностями здоровья. Направлений много, главное — желание. Мы пригласили профессиональных наставников и дали слушателям практические советы, которые помогут им развиваться в выбранном направлении волонтерства, — заявила Надежда Калякина, руководитель благотворительного фонда «Забытые живые».

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- Волонтеры учатся использовать интернет и цифровые сервисы. На занятиях мы говорили о правилах безопасности в сети на примере реальных ситуаций. Слушатели получили пособие «Азбука интернета», разработанное «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России специально для пожилых людей. В учебнике и на одноименном портале есть много полезных подсказок для уверенной и безопасной работы в интернете, — рассказала Елена Крымская, пресс-секретарь Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

Слушатели «Школы серебряного волонтера» получили диплом об окончании курсов и прошли регистрацию в едином общероссийском реестре волонтеров. Теперь им доступна информация о добровольческих проектах в других регионах, они могут обмениваться опытом и проходить обучение.

- Я и представить не могла, что в пожилом возрасте решусь учиться. Нам всем уже много лет, но получать новые знания, осваивать современную технику и приобретать дополнительные навыки — это очень интересно! Я уже проводила занятие с детьми-инвалидами. Волонтерство помогает жить интересно и приносить пользу другим, — отметила Эмма Кривенцова, выпускник «Школы серебряного волонтера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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