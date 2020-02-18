Фирма в Энгельсе по производству запчастей для «Тролзы» задолжала работникам 400 тыс. рублей
Директор полностью признал вину
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В Энгельсе завершено расследование уголовного дела о невыплате зарплаты.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под суд отправится директор ООО.
По версии следствия, с января по июль 2019 года фирма, которая изготавливала детали к транспортным средствам (в том числе для завода «Тролза»), задержала зарплату и иные выплаты шести сотрудникам. Общая сумма долга составила 412 199 рублей.
При этом фактическая возможность выплат у фирмы имелась.
Директор полностью признал вину. Задолженность была погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU