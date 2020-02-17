Фура, «Газель» и легковушка перекрыли трассу под Саратовом
Для расчистки проезжей части после ДТП вызвана тяжелая техника [фото]
Фото Саратовской областной службы спасения
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На трассе в Саратовском районе произошла крупная авария, парализовавшая движение.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ДТП случилось на воронежской трассе, вблизи села Сосновка.
Столкнулись фура Daf, грузовая «Газель» и Chevrolet Niva.
Фото Саратовской областной службы спасения
Обошлось без пострадавших, но машины перекрыли проезжую часть в сторону Саратова. Для расчистки трассы была вызвана тяжелая дорожная техника. Также на месте работают спасатели и ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU