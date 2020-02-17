Для пожилых жителей Лысогорского района провели акцию «Активному долголетию в Саратовской области быть!»

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:45:57+03:00

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Продолжаются выезды в муниципальные районы Саратовской области в рамках проекта «Активному долголетию в Саратовской области быть!», старт которому дан депутатом Саратовской областной думы Евгением Ковалевым в 2018 году.

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12 февраля 2020 года в Лысогорском муниципальном районе врачи Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн и Областной офтальмологической больницы провели выездные Школы «Академия памяти» и «Секреты активного долголетия» для лиц пожилого и старческого возраста. Как всегда, жители смогли задать интересующие вопросы главному внештатному специалисту-гериатру министерства здравоохранения Саратовской области, а также получить консультацию высококвалифицированных саратовских врачей-специалистов: прием вели офтальмолог, невролог, оториноларинголог, гериатр, ревматолог. Всем пациентам даны рекомендации по физической нагрузке, когнитивному тренингу, обустройству дома. В общей сложности на приеме побывали 55 жителей района, семь из которых приглашены на госпитализацию в гериатрическое отделение Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн.

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- В этом году мы расширили реализацию нашего проекта, в части осмотра граждан пожилого возраста специалистами, совместно с которыми осуществляем выезды в муниципальные районы области. В «зрелом» возрасте необходимо регулярное медицинское обследование, в особенности медицинская помощь врачей, специализирующихся на оказании гериатрической помощи, с целью выявления и предотвращения тяжелых заболеваний. В 2020 году планируется посетить 22 района. В этом году акцент будет сделан на комплексных осмотрах лиц пожилого и старческого возраста, в том числе инвалидов и участников Великой Отечественной войны на дому, — комментирует депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев.

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ИСТОЧНИК KP.RU