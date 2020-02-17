В Саратове поймали молодого лихача на «четверке»
Дорожные инспекторы задержали 19-летнего водителя ВАЗ-2104, который совершал опасные маневры на дороге.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, утром 15 февраля лихач своими действиями создавал угрозу на дороге в Ленинском районе. Его лихие развороты, виражи и дрифт едва не закончились трагедией.
В отношении водителя возбуждены дела об административном правонарушении, составлены четыре материала.
Выяснилось, что парень ездил без прав, страховки, не пристегивал ремень безопасности. У машины были неисправности, которые не позволяли ее эксплуатировать.
Сейчас ВАЗ находится на штрафстоянке.
Задержан дорожный лихач в Саратове.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU