2020-02-17T17:10:18+03:00
Общество

В Саратове поймали молодого лихача на «четверке»

Парень ездил без прав
Дарья Вострикова
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Дорожные инспекторы задержали 19-летнего водителя ВАЗ-2104, который совершал опасные маневры на дороге.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, утром 15 февраля лихач своими действиями создавал угрозу на дороге в Ленинском районе. Его лихие развороты, виражи и дрифт едва не закончились трагедией.

В отношении водителя возбуждены дела об административном правонарушении, составлены четыре материала.

Выяснилось, что парень ездил без прав, страховки, не пристегивал ремень безопасности. У машины были неисправности, которые не позволяли ее эксплуатировать.

Сейчас ВАЗ находится на штрафстоянке.

Задержан дорожный лихач в Саратове.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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