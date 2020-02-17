В Саратовской области продлили срок сдачи разрешений на добычу пушных животных

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:30:15+03:00

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В Саратовской области 31 января завершился охотничий сезон по добыче пушного зверя.

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, всего было выдано более 9 тыс. разрешений на эту охоту. В течение 20 дней после закрытия сезона охотники должны сдать разрешения по месту получения с отметками о добытых охотресурсах.

Из-за праздничных дней по случаю Дня защитника Отечества этот срок продлен до 25 февраля.

Если не сдать документ вовремя, охотникам придется отдать от 500 до 4 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU