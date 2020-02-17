2020-02-17T16:30:49+03:00
Общество

До конца марта для пассажиров АО «Саратовская ППК» действует скидка на проезд в черте города

Ольга Симонова
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В Саратове пассажирам, совершающим поездку в поездах пригородного сообщения с 17 февраля по 31 марта 2020 года, при приобретении билета «туда и обратно» предоставляется скидка 10% от стоимости проезда.

Акция действует на поездки в городской черте и ограничивается следующими остановками: остановочный пункт Сокурский тракт, станция Жасминная, остановочный пункт Лодочная база, станция Багаевка. Скидка предоставляется пассажирам, не имеющим право на льготы по оплате проезда.

Проездные документы можно оформить в пригородных железнодорожных кассах, у билетных кассиров (разъездных) в электропоездах, в терминалах самообслуживания, а также через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

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С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок можно ознакомиться на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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