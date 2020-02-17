В Москве состоялось ежегодное собрание Ассоциации выпускников СЮИ-СГЮА

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:28:20+03:00

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В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялось очередное годовое собрание членов Ассоциации выпускников СЮИ-СГЮА.

Участие в собрании приняли врио ректора Саратовской государственной юридической академии, доцент Екатерина Ильгова, руководитель представительства правительства Саратовской области при правительстве РФ Роман Федосеев и другие почетные гости.

Участники собрания заслушали отчет председателя Ассоциации, генерал-лейтенанта внутренней службы Игоря Астапкина о работе Правления в 2019 году, обсудили подготовку к юбилейным мероприятиям — 15-летию создания Ассоциации и 90-летию Саратовской государственной юридической академии.

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Врио ректора СГЮА Екатерина Ильгова пригласила всех членов Ассоциации принять участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных юбилею вуза в апреле 2021 года, а также подчеркнула, что для академии жизненно важна неразрывная тесная связь между нынешними студентами и выпускниками, обмен практическим опытом и знаниями, поддержка и наставничество молодых специалистов, что в итоге и является основой преемственности поколений, способствует бережному сохранению многолетней истории и приумножению традиций.

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Кроме того, в рамках собрания состоялась торжественная церемония награждения победителей III конкурса молодых юристов «Лидеры права», а также вручение ежегодной премии за высокие результаты в учебе и общественной жизни.

По итогам конкурса «Лидеры права» III место досталось студенту Института правоохранительной деятельности СГЮА Лавану Чортаносову, II место завоевали студентки Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ Вероника Доброродова и Дарья Царева, I место разделили студенты Института юстиции СГЮА Кристина Оганесян, Эдмон Агаронян и студентка Российского университета дружбы народов Лидия Андреева.

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Также в рамках мероприятия студент Института прокуратуры СГЮА Роман Матвеев и студент Института правоохранительной деятельности Лаван Чортаносов получили именные стипендии и благодарственные письма Ассоциации выпускников СЮИ-СГЮА.

- Когда ты отдаешь себя полностью любимому делу и видишь результаты своего труда – это всегда мотивирует двигаться дальше. Я очень рад, что мои достижения оценили так высоко, ведь мне по-настоящему небезразлична судьба родной альма-матер! Буду стараться и дальше достигать серьезных результатов и прославлять имя нашей академии! — поделился эмоциями Роман Матвеев.

ИСТОЧНИК KP.RU